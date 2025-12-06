Rize’nin Pazar ilçesinde ağaç kesen bir vatandaş, az kalsın canından oluyordu. Kestiği ağacın kendisine çarpması sonucu uçuruma yuvarlanan vatandaş, ekiplerin müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Aktaş köyünde Yalçın Doğan isimli vatandaş, ağaç kestiği sırada ağaç bulunduğu yerden kurtularak kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Doğan uçuruma yuvarlandı.

AFAD EKİPLERİ KURTARDI

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Ambulans, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden AFAD ekipleri tarafından çıkartılan Doğan yola kadar taşınarak sağlık ekiplerine sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Doğan burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

