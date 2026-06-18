Kılıçdaroğlu partideki operasyonlarına ara vermiyor: CHP’de arınma sırası örgütlerde
İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 3 aktif, 3 eski il başkanı YDK’ya sevk edildi. Ankara İl Başkanlığı feshedildi. Kadın Kolları Başkanlığında Asu Kaya yönetimi görevden alınırken, yerine Ayten Gülsever atandı.
- Mutlak butlan sürecinde adı geçen 3 aktif il başkanı ile 3 eski il başkanı kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edildi.
- Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanlıkları yönetimiyle birlikte feshedilerek yerlerine yeni atamalar yapıldı veya yapılacağı belirtildi.
- 6 ilde mevcut il başkanları ve yönetimleri feshedilerek yeni atamalar yapıldı: Gaziantep, Adana, Malatya, Ankara (İl Başkan Vekili), İzmir.
- Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na Ayten Gülsever atandı.
- Olağan kurultay takvimini belirlemek için 6 kişilik bir hazırlık komisyonu kuruldu.
- Partideki odalara Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun resimleri asıldı.
BERAT TEMİZ- CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada alınan yeni kararları açıkladı.
Sarı, mutlak butlan sürecinde adı iddianamelerde geçen 3 aktif il başkanı ile 3 eski il başkanının kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edildiğini açıkladı. Sarı, şu bilgiyi verdi: Erzurum İl Başkanı'mız Serhat Can Eş, kendisini disipline sevk ederek, yönetimiyle beraber il yönetimini fesih kararı almış bulunuyoruz.
Yerine de Mahmut Edebali diye bir arkadaşımızı il başkanı olarak atadık. Yine aynı şekilde iddianamelerin yani bu sürecin başlamasına kendi dilekçesiyle neden olan Bursa İl Başkanı'mız Nihat Yeşiltaş’ı tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz, yönetimiyle beraber fesih kararı aldık. Önceki il başkanlarımızdan Turgut Özkan’ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
SEBEP MUTLAK BUTLAN
Yine Bitlis İl Başkanı'mız iddianamede ismi geçen arkadaşımızı, Metin Güzelkaya’yı da yönetimiyle beraber feshederek, tedbirli disiplin uygulamasına konu ettik. Ama onun yerine atama yapmadık. Üç eski il başkanımız, şu an il başkanımız olmamakla beraber yine bu iddianamede halk arasında butlan davası olarak kamuoyunda bilinen davaya konu olmuş arkadaşlarımızı da disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Önceki dönem Mardin İl Başkanı'mız Mehmet Kılıçarslan, bir diğeri önceki dönem İstanbul İl Başkanı'mız Özgür Çelik, bir diğeri de Batman İl Başkanı'mız Hüseyin Yaşar.
6 İLE VE KADIN KOLLARINA ATAMA
Sarı, 6 ilde de mevcut il başkanları ve yönetiminin feshedilerek yerlerine yeni atamalar yapıldığını açıkladı. Kadın Kolları Başkanlığına da atama yapıldığını duyuran Sarı “Gaziantep İl Başkanı'mız Vakkas Acar’ın yerine Hasan Nesanır, Adana İl Başkanı'mız Anıl Tamburoğlu yerine Orhan Bayram, Malatya İl Başkanı'mız Barış Yıldız yerine Hakan Satılmış, Ankara İl Başkan Vekili'miz Yüksel Işık’ın yerine Fahri Yıldırım, İzmir İl Başkanı'mız Çağatay Güç yerine Utku Gümrükçü, Kayseri’de boş olan üç ilçe başkanlığı için Melikgazi’ye Ergün Canbulat, Talas’a Hasan Çetin ve Kocasinan’a Neşe Mısırlıoğlu Aslan arkadaşımızı getirdik. Kadın Kolları Genel Başkanlığı ile ilgili de değerlendirme yaptık. Mevcut arkadaşımız Asu Kaya ve yönetimini feshederek, onun yerine Ayten Gülsever arkadaşımızı Kadı Kolları Başkanı olarak atamış bulunuyoruz” açıklamasında bulundu.
CHP Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti
Sarı, ayrıca olağan kurultay takviminin belirlenmesi ve gerekli çalışmaların yapılması için MYK üyelerinden oluşan 6 kişilik Olağan Kurultaya Hazırlık Komisyonu kurulduğunu da açıkladı. Sarı, aynı zamanda partideki odalara Genel Başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun resimlerinin asıldığını açıkladı.