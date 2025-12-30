CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süren sessizliğinin ardından ortaya çıktı. Bir üniversitede söyleşi veren Kılıçdaroğlu'nun gençlere verdiği öğütler sosyal medyada da gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde CHP içindeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yönelik “Partiyi temizleyin” çıkışı yaparak arınma çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, ofisini de kapatmıştı.

OFİSİNİ KAPATTI

Avukatı Celal Çelik’in hukuk ofisini çalışma ofisi olarak kullanmaya başlayan eski CHP liderinin, gündelik siyasetten uzaklaşarak küresel gelişmelere odaklandığı, çeşitli platformlarda yayınlanan makalelerine devam edeceği ifade edilmişti.

ÜNİVERSİTEDE ORTAYA ÇIKTI

Bir süre sessizliği gömülen Kılıçdaroğlu, Ankara'da OSTİM Teknik Üniversitesi’ndeki “Türkiye’nin Kalkınma Süreci: Bugünkü Durum ve Geleceğe Bakış” söyleşisinde ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu üniversitede ortaya çıktı! Gençlere verdiği öğütler gündem oldu

"AHLAK" ÇIKIŞIYLA KİME MESAJ VERDİ?

Burada bir konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, "Ahlaki değerlerin bu kadar yerlerde süründüğü bir dönemi hiç görmedim. Neredeyse ahlaklı insanların dışlandığı, ahlaksızların da el üstünde tutulduğu bir sürecin içine girdik. Türkiye buradan süratle çıkmak zorundadır. Ahlaki değerlere sahip olmak zorundadır. Eğer biz bu değerleri yitirirsek gerçekten çok büyük felaketlerle karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

GENÇLERE ÖĞÜT VERDİ

Gençlere tavsiyeler de veren eski CHP lideri şöyle devam etti: "Biz 68 kuşağı olarak bedel ödedik. Sizden bedel ödemenizi istemiyorum. Özgürce tartışın, birlikte tartışın. Sağ–sol dedik, birbirimizi öldürdük. Alevi–Sünni dedik, yine birbirimizi öldürdük. Başı açık-başörtülü dedik, toplumu gerdik. Biz siyaseten bu ayrışmalara son verdik. Şimdi o süreci siz sürdürün. Herkesi kucaklayın. Herkesi özgürce tartışın"



