Kuvvetli rüzgarın sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdiği İstanbul’da deniz ulaşımı durdu. Şehir Hatları ve İDO, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bugün yapılması planlanan Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, Yenikapı-Yalova ve Yalova-Yenikapı seferleri yapılamayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara için yaptığı şiddetli rüzgar uyarısının ardından rüzgar, İstanbul’da etkisini gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetinin hissedildiği İstanbul’da deniz ulaşımı da alarm verdi.

Şehir Hatları ve İDO, İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerin yapılamayacağı belirtildi.

Şehir Hatları ve İDO duyurdu! İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

VAPUR SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

İptal edilen vapur seferleri ise şöyle:

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (09.05 seferi)

Yenikapı-Yalova (09.45 seferi)

Yalova-Yenikapı (09.45 seferi)

PARÇALI BULUTLU HAVA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunda ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını bildirdi. Rapora göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevreleri yağışlı geçecek.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, aynı zamanda kuvvetli rüzgara karşı da uyardı. Yapılan uyarıda şöyle denildi:

Rüzgarın, Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

