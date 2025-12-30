Kars’ta gece eksi 15 dereceye düşen hava sıcaklığı hayatı durma noktasına getirirken, dışarıya asılan çamaşırlar dakikalar içinde dondu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran dondurucu soğuklar, Kars'ta hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Kars - 15 ile dondu! Çamaşırlar asıldığı gibi buz tuttu

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 derecelere kadar düştüğü kentte, dışarıya asılan çamaşırlar dakikalar içinde dondu.



Kars - 15 ile dondu! Çamaşırlar asıldığı gibi buz tuttu

ÇAMAŞIRLAR ASILDIĞI GİBİ BUZ TUTTU

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Kars'ta, kuruması için dışarıya asılan çamaşırların buz kesti. Yıkandıktan sonra kuruması için ipe asılan kıyafetler, soğuk havanın etkisiyle saniyeler içinde kaskatı kesildi.



Kars - 15 ile dondu! Çamaşırlar asıldığı gibi buz tuttu

Kars'ta soğuktan çamaşırların donduğunu ifade eden Gülsen Demirkaya, "Serdiğimiz paltarlar (çamaşır) hepsi dondu. Artık Kars'ın soğukları başladı" dedi.

Kars - 15 ile dondu! Çamaşırlar asıldığı gibi buz tuttu

KİLİT BİLE DONDU

Öte yandan Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta bir işyerinin kilidi dondu, işyerinin önünde bulunan süs çiçeğinden ise sarkıtlar oluştu. Hava sıcaklığını gece sıfırın altında 17, gündüz saatlerinde ise sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte soğuktan adeta her şey buz tuttu. Kars'ta soğuk hava da dışarı çıkan vatandaşların ise nefesleri dondu. Soğuk havanın önümüzde ki günlerde etkisini sürdüreceği kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası