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Kırıkkale'deki kazı çalışmalarında ortaya çıktı! Mührün üzerinde yazanlar tüyler ürpertti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale Büklükale'deki kazı çalışmasında Hitit İmparatorluğu dönemine ait bulunan çizi yazılı mührün üzerinde "Bunu bozan ölecektir" ifadesinin yer aldığı ortaya çıktı. Kazı başkanı Matsumura, "Bu mühürler genellikle sözleşmelerin üzerine basılarak, sözleşmeye aykırı bir şey yapıldığında cezalandırılacağını ifade ediyordu. Hattuşa'dan kral ve kraliçe buraya bir şeyler göndermiş. Hattuşa ile kraliyet ailesi arasında yoğun ilişkiler içinde olduğunu gösteriyor" dedi.

Türkiye'de tarihin fışkırdığı kentlerden olan Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale 2009'dan bu yana yapılan kazı çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Mayıs ayında başlayıp temmuz ayının ilk haftası sona eren kazı çalışmalarında dikkat çeken buluşlara imza atıldı. 

Kazı çalışmalarını yürüten Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nden Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura ve ekibi, geçen yıl Hitit İmparatorluğu dönemine ait çivi yazılı mühür baskısı buldu.

Uzmanlar tarafından mührün üzerindeki çivi yazısının incelemesi tamamlandı. Mühürde, "Bunu bozan ölecektir" ifadesi yer alıyor ve bu ifadenin, sözleşmelere aykırı hareket edenlerin cezalandırılacağını yer alıyor.

Kırıkkale'deki kazı çalışmalarında ortaya çıktı! Mührün üzerinde yazanlar tüyler ürpertti - 1. Resim

KRAL VE KRALİÇENİN MÜHÜRLERİ BULUNDU

Bu yılki kazı çalışmalarında da birkaç parçaya ayrılmış şekilde motifli pişmiş toprak mühür baskısı bulundu. Mühür baskısının ne anlama geldiği ise uzmanlar tarafından yapılacak inceleme sonrası netleşecek. Büklükale'deki kazılar, her yıl yeni keşiflerle Hitit İmparatorluğu'nun tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Bu keşif, bölgenin arkeolojik ve tarihi değerini artırarak, Türkiye'nin kültürel mirasına da katkıda bulunuyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Hitit İmparatorluğu döneminde Büklükale'nin önemli bir şehir olduğunu belirtti. Matsumura, kral ve kraliçenin kullandığı mührün geçen yıl yapılan kazı çalışmalarında bulunduğunu ifade etti.

Kırıkkale'deki kazı çalışmalarında ortaya çıktı! Mührün üzerinde yazanlar tüyler ürpertti - 2. Resim

ÇİZİ YAZILI MÜHÜR

Çivi yazılı mühür ile ilgili bilgiler aktaran Matsumura, "Bu mührün üzerinde çivi yazısı bulunuyor. Orada, Büyük Kral Tabarna (Egemen Kral) ya da Tavananna (Egemen Kraliçe) 'Bunu bozan ölecektir' diye yazılmış. Bu mühürler genellikle sözleşmelerin üzerine basılarak, sözleşmeye aykırı bir şey yapıldığında cezalandırılacağını ifade ediyordu. Hattuşa'dan kral ve kraliçe buraya bir şeyler göndermiş. Bu da bu şehrin Hattuşa ile kraliyet ailesi arasında yoğun ilişkiler içinde olduğunu gösteriyor" dedi.

Kırıkkale'deki kazı çalışmalarında ortaya çıktı! Mührün üzerinde yazanlar tüyler ürpertti - 3. Resim

Matsumura, "Son zamanlarda Hurrice tabletler bulunuyor. Hurrice tabletlerin bulunması, dini törenlerin burada yapıldığını gösteriyor. Bu törenlerin Hitit kraliyet ailesi tarafından, kral veya kraliçe tarafından yapıldığı biliniyor.

Kırıkkale'deki kazı çalışmalarında ortaya çıktı! Mührün üzerinde yazanlar tüyler ürpertti - 4. Resim

O bakımdan Hitit kralı buraya gelmiş ya da ikamet etmiş olduğu da düşünülüyor. Büklükale'nin önemli bir şehir olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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