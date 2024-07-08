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Kız arkadaşıyla gittiği gümüşçüde pompalı tüfekle dehşet saçtı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kız arkadaşıyla gittiği gümüşçüde pompalı tüfekle dehşet saçtı
İzmir, Pompalı Tüfek, Cinayet, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de kız arkadaşıyla birlikte gümüşçüye giden bir şahıs pompalı tüfekle etraftakilere dehşeti yaşattı. Saldırganın etrafa ateş açması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan esnaf hayatını kaybetti. Öte yandan psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen zanlının çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

İzmir'de pompalı tüfek dehşeti yaşandı. Buca ilçesi Şirinyer Mahallesi Menderes Caddesi'nde gümüşçü esnafı Hasan Çınar (45), iş yerine kız arkadaşıyla birlikte gelen B.T.'nin (30) pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

POMPALIYLA VURULAN ESNAF HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan esnaf Hasan Çınar, ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kız arkadaşıyla gittiği gümüşçüde pompalı tüfekle dehşet saçtı - 1. Resim

PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ

Olay yerinden kaçan B.T., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte cinayeti işlediği dükkanın yakınlarında yakalandı. Öte yandan gözaltına alınan B.T.'nin, bir süre önce Hasan Çınar'ın işlettiği gümüş dükkanının hemen karşısında bulunan kuyumcuda çalıştığı ve psikolojik sorunlar sebebiyle işten ayrıldığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA suçtan KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca zanlının; kasten yaralama, tehdit, hakaret, polise mukavemet ve uyuşturucu suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi. Zanlı, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kız arkadaşıyla gittiği gümüşçüde pompalı tüfekle dehşet saçtı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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