KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, AB kalkışlı aerodinamik sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın AB kalkışlı aerodinamik sistem tanımlama testini başarıyla tamamladığını açıkladı.
Uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla takip edildi.
