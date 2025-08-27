Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı

KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı
Bayraktar KIZILELMA, İnsansız Hava Aracı, Savaş Uçağı, TB2, Bayraktar, AB, Haber
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, AB kalkışlı aerodinamik sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın AB kalkışlı aerodinamik sistem tanımlama testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla takip edildi.

KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı - 1. Resim

 

Kaynak: HABER MERKEZİ

Adıyaman'da korkunç olay: 12 yaşındaki çocuk babasını defalarca bıçakladı!Kırmızı karta sinirlenen futbolcu, hakemi yumrukladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hizmete giren baraj Çeşme'ye can suyu oldu! Turistik ilçede zorunlu su kesintisi sona erdi! - GündemHizmete giren baraj turistik ilçeye can suyu olduİstanbul’da ameliyat skandalı! Çete elebaşı profesör çıktı! - GündemÇete elebaşı profesör çıktı! 12 yıl hapis istendi'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiası! Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı - Gündem'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiası! Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattıCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı - GündemCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajıSosyal medya fenomenine denk gelince makas atmaya başlamıştı! O sürücüye kesilen ceza belli oldu - GündemSosyal medya fenomenine denk gelince makas atmaya başlamıştı! O sürücüye kesilen ceza belli olduİstanbul'da dijital taksi dönemi başlıyor! Sadece uygulamalar üzerinden çağrılabilecek - Gündemİstanbul'da dijital taksi dönemi başlıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...