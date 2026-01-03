Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin 16 sanık hakkında hazırlanan iddianame, "delil eksiklikleri" gerekçesiyle mahkeme tarafından savcılığa iade edildi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kozmetik fabrikası yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianameyi inceleyen mahkeme heyeti, suçun sübutuna etki edebilecek delillerin tam olarak toplanmadığına hükmetti. Aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8’i tutuklu, 2’si firari toplam 16 sanık hakkında hazırlanan iddianame, eksik soruşturma gerekçesiyle iade edildi.

AYRINTILI DELİLLERLE TESPİT İSTENDİ

Mahkeme, bilirkişi raporlarında yer alan mevcut delillerin, yangının çıktığı kozmetik firması ile ortak üretim yaptığı öne sürülen diğer firma arasında iddia edilen organik bağı kesin biçimde ortaya koymadığını belirtti. İki firma arasındaki ilişkinin, gözetim, denetim ve teknik karar yetkisi açısından ayrıntılı delillerle tespit edilmesi istendi.

Heyet ayrıca, sanıklara ait cep telefonu, bilgisayar ve benzeri dijital materyallerin imajlarının alınarak incelenmediğine, GSM hatlarına ilişkin HTS kayıtlarının analiz edilmediğine dikkat çekti. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin asılları ya da onaylı örneklerinin dosyada bulunmaması ve iş yerinin başka bir iş güvenliği uzmanıyla çalışıp çalışmadığına dair araştırma yapılmaması da iade gerekçeleri arasında yer aldı.

EKSİKLER TEK TEK VURGULANDI

Yangının meydana geldiği iş yerinin elektrik tesisatının ne zaman ve kim tarafından yapıldığına dair araştırma yapılmadığını vurgulayan mahkeme, “suçluyu kayırma” suçlaması yöneltilen bir sanığın ifadesinde adı geçen güvenlik görevlisinin kimliğinin tespit edilmediğini ve ifadesinin alınmadığını da kayda geçirdi. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun suçtan zarar gören sıfatının delillerle yeterince ilişkilendirilmediği ve firari sanıklardan biri hakkında makul süre beklenmeden iddianame düzenlendiği belirtildi.

Yangın, 8 Kasım’da Dilovası Mimar Sinan Mahallesi’ndeki kozmetik fabrikasında çıkmış; aralarında 15 ve 17 yaşlarında gençlerin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, iddianamenin tamamlanması için savcılığın ek delil ve araştırmaları yapması bekleniyor.

