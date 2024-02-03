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    • Kokusuz ilaçlar görünmez katil! Yasak olmasına rağmen kullanılıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kokusuz ilaçlar görünmez katil! Yasak olmasına rağmen kullanılıyor
    Böcek İlacı, Konya, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Böceklerden kurtulmak için bilinçsiz şekilde evini ilaçlayanlar hem kendilerinin hem de komşularının hayatını tehlikeye sokuyor.

    ESMA ALTIN'IN HABERİ - Geçtiğimiz günlerde Konya’da iki katlı bir evin alt katında yapılan böcek ilaçlaması sonucu üst katta yaşayan ailenin zehirlenmesi ve 8 yaşındaki çocuğun vefat etmesi sonrasında tarımsal böcek ilaçlarındaki ölüm riski yeniden gündeme geldi.

    Böcek ilaçlamalarında nelere dikkat edilmesi, böcek ilaçlarını alırken nelere bakılması ve zehirlenme durumlarına karşı neler yapılması gerektiğini uzmanlara sorduk.

    "GAZA MARUZ KALAN İNSANLARI ÖLDÜRÜYOR"

    Yüksek ziraat mühendisi Derya Ulaşoğlu, söz konusu olayda böcek ilaçlaması için sıvı formülasyonda tarım ilacı kullanılmış olabileceğine söyledi. Sıvı ilaçların daha hızlı yayılabildiğini belirten Ulaşoğlu “Havalandırma dâhil bütün binaya yayılıyor. Gaz hâlinde etki eden katı, sıvı veya gaz formunda olan pestisitlere (zararlı organizmalara karşı hazırlanan kimyasal karışım) ‘fumigant’ deniliyor. Gaz hâlinde böceğe ve diğer canlılara etki ediyor. Neticede uygulamada hepsi öldürücü gaza dönüşüyor. Gaza maruz kalan insanları da öldürüyor” dedi.

    Fumigantların renksiz ve kokusuz bir yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Ulaşoğlu “Kokusuz olması sebebiyle fumigantlar ‘görünmez katil’ olarak adlandırılıyor. İlacın kokusuz olması zararsız olduğu manasına gelmez. Üstelik kokusuz ilaçlar da kendi içinde tehlike durumuna göre değişiklik gösteriyor” ifadelerini kullandı.

    Ulaşoğlu, bu formdaki böcek ilaçlarının evde kullanımının yasak olmasına rağmen insanlar tarafından satın alınabildiğini de ifade etti.

    KONYA’DAKİ FACİAYA TUTUKLAMA

    Konya’da kaldığı eve döktüğü böcek ilacı sonucu üst kattaki komşularını zehirleyen ve 8 yaşındaki çocuğun da hayatını kaybetmesine sebep olan yabancı uyruklu Abdülkerim el-A. çıkarıldığı mahkemede ‘taksirle ölüme sebep olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Böcek İlacıKonya
    Haberler > Gündem > Kokusuz ilaçlar görünmez katil! Yasak olmasına rağmen kullanılıyor
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