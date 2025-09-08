Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Kontrolden çıkan araç korkuluklara çarptı! Demir parçası sürücünün kafasına saplandı

Kontrolden çıkan araç korkuluklara çarptı! Demir parçası sürücünün kafasına saplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da kontrolden çıkan minibüs demir korkuluklara çarptı. Korkuluk sürücünün kafasına saplanırken o anlar kameralara da yansıdı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında Farabi Ortaokulu yönüne seyreden N.Ö. (69) idaresindeki 25 DL 870 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.

DEMİR PARÇASI KAFASINA SAĞLANDI

Çarpmanın etkisiyle demir parçası, minibüsün camını delerek sürücü N.Ö.'nün kafasına saplandı. Feci kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına da saniye saniye yansırken, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan araç korkuluklara çarptı! Demir parçası sürücünün kafasına saplandı - 1. Resim

DURUMU KRİTİK

Hastanede tedavisi süren N.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan araç korkuluklara çarptı! Demir parçası sürücünün kafasına saplandı - 2. Resim

