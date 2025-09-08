Kontrolden çıkan araç korkuluklara çarptı! Demir parçası sürücünün kafasına saplandı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Malatya'da kontrolden çıkan minibüs demir korkuluklara çarptı. Korkuluk sürücünün kafasına saplanırken o anlar kameralara da yansıdı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında Farabi Ortaokulu yönüne seyreden N.Ö. (69) idaresindeki 25 DL 870 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.
DEMİR PARÇASI KAFASINA SAĞLANDI
Çarpmanın etkisiyle demir parçası, minibüsün camını delerek sürücü N.Ö.'nün kafasına saplandı. Feci kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına da saniye saniye yansırken, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
DURUMU KRİTİK
Hastanede tedavisi süren N.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar