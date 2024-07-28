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Kontrolden çıkan tır, düğün çıkışında dehşet saçtı! 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman'da kontrolden çıkan tır, düğün töreni çıkışında davetlilerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Siirt Çevreyolunda bulunan bir düğün salonundaki düğüne katılan davetliler düğünden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada tır çarptı. Çarpma ile birlikte sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, önündeki çok sayıda araca da çarptı.

Kontrolden çıkan tır, düğün çıkışında dehşet saçtı! 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yola savrulanlara müdahale eden sağlık ekipleri biri bebek 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralı olduğunu belirledi. Hayatını kaybedenler otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kontrolden çıkan tır, düğün çıkışında dehşet saçtı! 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

HEPSİ AYNI AİLEDEN

Hayatını kaybedenlerin aynı aileden Süleyman Oğuz, İlyas Oğuz, Demir Oğuz ve Sefa Oğuz olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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