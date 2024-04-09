Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden manzara! Suyun rengi değişti, lağım fareleri de var

Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden manzara! Suyun rengi değişti, lağım fareleri de var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Küçükçekmece Gölü&#039;nde tedirgin eden manzara! Suyun rengi değişti, lağım fareleri de var

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Küçükçekmece Gölü'nün kıyı kesimlerinde suyun rengi değişti, çevre sakinleri etrafa yayılan kötü kokudan şikayetçi olmaya başladı. Gölde temizlik yapılmadığını belirten bazı vatandaşlar ise "Lağım fareleri de görülüyor" dedi.

Küçükçekmece Gölü'nün Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki kıyı kesimlerinde renk değişimi dikkati çekti. Suyun rengi kahverengi ve kızıla dönüşürken, etrafa kötü koku yayıldı.

Çevrede yaşayanlar, kötü kokudan endişe ederken yetkililerin gölde temizlik çalışması başlatmasını istedi.

Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden manzara! Suyun rengi değişti, lağım fareleri de var - 1. Resim

Göl kenarındaki plastik şişe, poşet ve yiyecek ambalajları dikkati çekti.

'LAĞIM FARELERİ DE GÖRÜLÜYOR'

Bölgede 18 yıldır esnaflık yapan Hasan Kal, gölün temizliği konusunda hiçbir yerel yönetimin çalışma yapmadığını öne sürdü.

Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden manzara! Suyun rengi değişti, lağım fareleri de var - 2. Resim

Müşterilerin de bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Kal, "Gölde temizlik yapılmıyor. Lağım fareleri de görülüyor. Sadece ben değil, burada oturan herkes bu durumdan şikayetçi" dedi.

Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden manzara! Suyun rengi değişti, lağım fareleri de var - 3. Resim

'KÖTÜ KOKU YAYILIYOR'

Göl yanındaki kafede oturan İdris Şahin, zaman zaman gölden kötü koku yayıldığını dile getirerek, "Gölde kapsamlı bir temizlik çalışması yapılması gerekir. Burası hiç temiz olmadı. Buraya yakın noktaya atık tesisi yapıldı ama yine de düzelmedi. Kötü koku da yayılıyor. 32 senedir bu mahallede oturuyorum, maalesef her zaman bu sorunu yaşadık" değerlendirmesini yaptı.

Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden manzara! Suyun rengi değişti, lağım fareleri de var - 4. Resim

Çocuğuyla yürüyüş yapmak için göl kenarına geldiğini söyleyen Ersin Yılmazer, umduğu gibi bir manzarayla karşılaşmadığını ifade etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Tesbih namazı 4 rekattır ve “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek kılınır
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayram tatili dönüşü için teyakkuz! Tarih belli oldu, hiçbiri şehre giremeyecek - GündemBayram tatili dönüşü için teyakkuzPolisin gözü önünde drift pahalıya patladı! Sürücüye 33 bin TL ceza kesildi - GündemPolisin gözü önünde drift pahalıya patladı! Sürücüye 33 bin TL ceza kesildiGübreleme yaparken hayatının şokunu yaşadı! Çay bahçesinde korkunç olay - GündemGübreleme yaparken hayatının şokunu yaşadı!Piyasa değeri 33 milyon lira! Hepsi havalimanında ele geçirildi - GündemPiyasa değeri 33 milyon lira! Hepsi havalimanında...Ankara’da başıboş köpek dehşeti! Şoka giren çocuk uzun süre kendine gelemedi - GündemAnkara’da başıboş köpek dehşeti3 kişilik aileyi katledip yakmıştı! İsyan eden köylü, katilin cenazesini gömdürtmedi - Gündemİsyan eden köylü, katilin cenazesini gömdürtmedi
Sonraki Haber Yükleniyor...