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Küçükçekmece'de kaldırımda otururken silahlı saldırıya uğradılar: 2 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Küçükçekmece&#039;de kaldırımda otururken silahlı saldırıya uğradılar: 2 yaralı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Küçükçekmece’de, kimliği belirsiz kişilerce bir iş yerinin önünde açılan ateş sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi Mavi Kuş Sokak'ta, plakası alınamayan beyaz otomobille gelen kimliği belirsiz kişi, araçtan inerek iş yerinin önündeki kaldırımda oturanlara rastgele ateş etti.

Şüpheli, silahlı saldırı sonrası geldiği otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALANANLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Saldırıda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Silahlı saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, beyaz arabadan inen bir kişinin silahla ateş etmesi, ardından araca binip olay yerinden kaçması yer alıyor.

Polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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