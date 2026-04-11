Bolu Belediyesi'nde ortaya çıkan kurban skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Kesim için para toplayan ama hayvan kesilmediği tespit edilen BolSev Vakfı soruşturmasında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Meclis Üyesi Aydan Özdemir sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Bolu Belediyesi'ne bağlı BolSev Vakfı'na yönelik yürütülen ve Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Ali Sarıyıldız'ın tutuklandığı soruşturma genişliyor. 2025 yılında vatandaşlardan kurban kesimi amacıyla bağış toplayan BolSev Vakfı'nın kayıtlarında kurbanlık hayvan alımı ya da kesimine dair tek bir işlem dahi yapılmadığı öne sürüldü.

Vakfın sosyal medyadan yaptığı paylaşım

Vakfın sosyal medya hesapları üzerinden "Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" ifadeleriyle çağrı yapıldığı da tespit edildi.

"KURBAN İÇİN DEĞİL, BURS İÇİN PARA TOPLADIK" SAVUNMASI

Bağışların bu amaçla kullanılmadığı soruşturma dosyasına yansırken, tutuklu bulunan BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'ın ifadesinde, "Bağışı kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için topladık" şeklinde savunma yaptığı belirtildi. Soruşturma dosyasında şu ana kadar 36 kişinin mağdur sıfatıyla yer aldığı öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Bu kapsamda sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından vakıf yönetiminde yer alan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen 2 kişinin işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından hastaneye sevk edilen Beykoz ve Özdemir jandarma araçlarıyla Bolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

