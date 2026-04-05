Kürt Ahmet'e son görev! Ankara'da toprağa verildi
“Kürt Ahmet” olarak tanınan Ahmet Turgut, 91 yaşında hayatını kaybetti. Siyasi isimlerin de katıldığı cenaze namazı Gülveren Camii’nde kılındı. Turgut, Ankara’daki Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Ankara'nın Haymana ilçesi eski belediye başkanı Özdemir Turgut'un babası ve "Kürt Ahmet" lakabıyla tanınan Ahmet Turgut, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 91 yaşında vefat etti.
SİYASİ İSİMLER DE CENAZE NAMAZINA KATILDI
İkindi namazını müteakip Gülveren Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesinde Turgut'un oğlu Özdemir Turgut'un yanı sıra aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılan isimler arasında, milletvekili Osman Gökçek, milletvekili Adnan Beker, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve MHP Ankara İl Başkanı Alpaslan Doğan yer aldı.
ÖNERİLEN HABERLER
MAGAZİN
Cenaze sonrası gülümseyen fotoğrafı tepki çekti! Rabia Soytürk’ten eleştirilere cevap
ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Ahmet Turgut'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığına defnedildi.
