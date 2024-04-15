Malatya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Malatya'da seyir halindeki otobüs, otomobille çarpıştı. Kazanın ardından devrilen otobüsteki 22 kişi yaralandı.

Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 VT 1689 plakalı otomobil ile 65 ES 817 plakalı otobüs çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi.

22 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre otomobildeki 3 kişi ile otobüsteki 19 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.