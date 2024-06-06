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Manisa Kula'da devam eden yangınlar 100 dönüm araziyi küle döndürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı
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Manisa Kula&#039;da devam eden yangınlar 100 dönüm araziyi küle döndürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı

Türkiye genelinde artan sıcak havalar, şehirlerden gelen yangın haberlerinin artmasına neden oldu. Manisa Kula'daki yangınlar devam ederken, 100 dönüm arazinin küle döndüğü belirtildi.

Manisa’nın Kula ilçesinde son günlerde ardı arkasına çıkan yangınlar bir türlü durmak bilmiyor. Son 4 günde çıkan arazi yangınlarına bir yenisi daha eklenerek, ilçeye bağlı Sarnıç Mahallesi ile Kula Peribacaları civarında yaklaşık 100 dönüm ekili arazi küle döndü.

Manisa Kula'da devam eden yangınlar 100 dönüm araziyi küle döndürdü - 1. Resim

Kula’da son günlerde hububat hasadından kaynaklı çıkan yangınlara bugün bir yenisi daha eklendi. Öğle saatlerinde Sarnıç Mahallesi ile Kula Peribacaları arasındaki ekili arazilerden alevler yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan yangına müdahaleye başlarken bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Manisa Kula'da devam eden yangınlar 100 dönüm araziyi küle döndürdü - 2. Resim

Kısa sürede olay yerine ulaşan Kula İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Salihli ve Selendi ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri, Orman İşletme Şefliği’ne bağlı ekipler ve vatandaşların da yoğun destekleriyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 100 dönüm ekili arazi küle döndü.

Manisa Kula'da devam eden yangınlar 100 dönüm araziyi küle döndürdü - 3. Resim

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa Kula'da devam eden yangınlar 100 dönüm araziyi küle döndürdü - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı
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