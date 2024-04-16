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Mansur Yavaş'ın "İlk icraatım olacak" dediği proje, ABB Meclisi'nde kabul edildi

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Gündem Haberleri

Seçimin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi dün ilk kez toplandı. Toplantıda, Mansur Yavaş'ın daha önce "İlk icraatım olacak" dediği Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili proje kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi nisan ayı ikinci toplantısı yapıldı. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleşti.

KREDİLERE İLİŞKİN KONUŞMALAR YAPILDI

Önceki birleşim tutanak özetleri ve mazeret dilekçelerinin okunarak oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, söz alan ABB CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak krediler için Büyükşehir Belediyesinin garantör ve kefil olmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu hakkında konuştu.

"İLK İCRAATIM OLACAK" DEMİŞTİ

Öte yandan toplantıda daha önce 10 aydır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ertelenen Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin artırılması ve modernizasyonu projesi de kabul edildi. Mansur Yavaş bu proje için daha önce "İlk icraatım olacak" demişti.

Konuşmaların ardından oturuma yarın saat 18.00'de toplanmak üzere son verildi.

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