İhlas Haber Ajansı • Mardin
Mardin'de feci kaza! Otomobilin çarptığı öğretmen yola savruldu
Mardin’de yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmene araba çarptı. Yaralı öğretmen hastanede tedavi altına alınırken, kaza anı ise kameralara yansıdı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen öğretmene otomobil çarptı, otomobil park halinde bulunan 2 otomobile çarparak durabildi.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğretmen, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ÇARPIP SAVURDU
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan korkunç kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın, yolda yürüyen kadına çarpıp savurduğu ardından da park halindeki araçlara vurduğu görüldü.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR