Mardin'de ormanlık alanda yangın
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Mardin’de sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Mardin'in Artuklu ilçesi Yeni TOKİ mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetti sevk edildi.
Yangının büyüyerek devam ettiği öğrenilirken, TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.