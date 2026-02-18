Clubhouse isimli mekanın sahibi Menderes Utku'nun skandal WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda Utku'nun bir kızın kulübe üye yapılmasını isteyen kişiden resmini istediği, resmi görünce de "Fıstık gibi" deyip yardımcı olduğu görüldü.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında ünlülerin uğrak mekânı olan Clubhouse Bebek isimli mekâna da operasyon düzenlenmiş ve işletmeci Menderes Utku'nun telefonundan elde edilen materyaller operasyonun yönünü değiştirmişti. Utku'nun, mekâna gelen ünlü isimleri Clubhouse'un gizli ortağı olan Muzaffer Yıldırım'a bildirdiği ve Yıldırım'ın da bu isimlere ait özel görüntüleri, telefonuna kurduğu uygulamayla kayda alarak arşivlediği tespit edilmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli olan Clubhouse'un işletmecisi Menderes Utku'nun WhatsApp mesajları ortaya çıktı. Mesajlaşmalarda bir kadının Clubhouse'a üyelik için bir kız arkadaşını Menderes Utku'ya yönlendirip ondan yardım istediği görüldü.

Skandal yazışmalar ortaya çıktı

'FISTIK GİBİ KIZ'

Kadının Utku'ya "Akıllı kız. Düzgün yani" diye mesaj attığı, Utku'nun ise "Senin gibi, bi de resim at bari" cevabını verdiği görüldü. Yazışmalarda karşı tarafın üye yapılmak istenen kadının fotoğrafını göndermesi üzerine Utku'nun "Baştan atsana fıstık gibi kız. Okey bu" deyip Clubhouse'un bir yöneticisinin numarasını paylaşıp üyelikte yardımcı olduğu yer alıyor. Utku mesajında, "Bu telefonu ona at arasın" derken kadın, "Güzel bir fiyat ver bari" karşılığını veriyor.

Menderes Utku

KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Yazışmalarda aynı kadının Clubhouse'a geçen hafta yapılan polis baskını sonrası Utku'ya "Mendom geçmiş olsun. Plaket vereceklerine arama yapıyorlar. S..... et. Bu da geçer yahu!" dediği görülürken Utku'nun küfürle karşılık vererek, "Evet a....k bu ülkenin" ifadelerini kullandığı görüldü.

Menderes Utku'nun skandal mesajları ortaya çıktı! Clubhouse üyeliğine 'fıstık gibi kız' kriteri

GÜNDÜZ SPOR GECELERİ PARTİ

Muzaffer Yıldırım'ın Bebek Otel'deki partilere davet ettiği kadınlara Clubhouse için VIP üyelik hediye ettiği de ortaya çıktı. Yıldırım'ın birçok kadınla ilgili Menderes Utku'ya gönderdiği VIP üyelik yapılmasını istediği mesajlar da ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadınlar ifadelerinde saat 21.00'den sonra "after parti" adı altında spor salonunda uyuşturucu partilerinin yapıldığı, kendilerinin de iş yerinde çok kez uyuşturucu kullandıklarını anlattı.

