Edirne'de dün akşamdan bu yana etkili olan yağmur, sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yerini kara bıraktı. Yollarda tutunmayan kar, araçları ve bitkileri kısa sürede beyaza kapladı. Vatandaşlar güne güzel bir manzara ile başladı.

Günlerdir bekleniyordu, uzmanlar önceden uyarıda bulunmuştu beklenen kar Edirne'ye yağdı. Sağanağın ardı kar oldu, bölge halkı güne beyaz örtü kaplı çiçeklerle başladı.

SICAKLIK EKSİ 1 DERECEYE DÜŞTÜ

Kentte gece boyunca devam eden yağış, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle birlikte kara dönüştü.

ARAÇLAR VE ÇİÇEKLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yolların ıslak olması nedeniyle kar zeminde şu an için tutunmazken, kısa sürede araçların ve bitkilerin üzeri beyaza büründü.

Kar yağışının öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

