Hatay'da şiddetli yağışla birlikte meydana gelen heyelanın ardından evlerin altında yer alan mağara açığa çıktı.

Hatay'da kuvvetli yağış zaman zaman etkisini hissettirmeye devam ediyor. Şiddetli yağışla birlikte İskenderun ilçesine bağlı Yıldırımtepe Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.

Heyelanla birlikte toprakta kayma yaşandı ve kayalar su kanalına uçtu. Olayda yaralanan olmazken mahalleli tarafından var oldukları bilinen mağaralar da gün yüzüne çıktı. Mahallede bulunan evlerin altında yer alan mağara vatandaşlarda merak uyandırdı.

Şiddetli yağış sonrası oluşan heyelanla ortaya çıktı!

"SONU YOK GİDEBİLDİĞİ KADAR GİDİYOR"

Mahalle sakinlerinden Hayrettin Çelik, mağarayı çocukluk yaşlarında keşfettiğini belirterek, "Bizim çocukluğumuzdan beri bu mağaralar var. Yağmur sonrası akıntıyla bayağı kaya düştü aşağı. Burada büyük bir kaya vardı ve kanal yapılınca yıkmışlardı. Ardından böyle kalmıştı. Derin 2 mağara var, çocukken girmiştik ama şu an giremiyoruz. Önü açıktı, kayalar duruyordu ama heyelanla kayalar aşağı düştü. Biz çocukken merakımızdan girmiştik, bayağı ilerlemiştik ve korkumuzdan kaçmıştık. 2 mağaramız var, sonu yok gidebildiği kadar gidiyor" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası