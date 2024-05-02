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Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 15 kent için 'sarı alarm'

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için uyarı üstüne uyarı verdi. Kurum, 15 il için 'sarı' alarm vererek sel ve taşkınlara karşı uyardı. İşte saat verilerek uyarılan 15 kent... 

Nisan ayının son günlerini yağışlarla kapatan yurt geneli mayıs ayının ilk günlerinde ise mart soğuğunu yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de vatandaşlara peş peşe uyarılarını verdi. 

Kurumdan yapılan tahmine göre, bu gece saatlerden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi ile yarın sabah saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

SAAT VEREREK UYARDI

Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde ise yağış yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

FIRTINA UYARISI

Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgar cuma günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden, Antalya Körfezi'nde cumartesi öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

SARI ALARM VERİLEN KENTLER

Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen kentlerimiz şöyle: Adana, Ağrı, Edirne, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Kırklareli, Mardin, Siirt, Tekirdağ, Van, Şırnak, Iğdır ve Osmaniye.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ

3 MAYIS CUMA

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 15 kent için 'sarı alarm' - 1. Resim

4 MAYIS CUMARTESİ

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 15 kent için 'sarı alarm' - 2. Resim

5 MAYIS PAZAR

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 15 kent için 'sarı alarm' - 3. Resim

6 MAYIS PAZARTESİ

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 15 kent için 'sarı alarm' - 4. Resim

7 MAYIS SALI

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 15 kent için 'sarı alarm' - 5. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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