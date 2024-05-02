Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 15 kent için 'sarı alarm'

Sağanak Ankara'yı felç etti: Çöken yol ne varsa aldı götürdü!

Sağanak Ankara'yı felç etti: Çöken yol ne varsa aldı götürdü!

Ankara’da su baskınlarına sebep olan sağanak yağışın yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor

Ankara’da su baskınlarına sebep olan sağanak yağışın yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için uyarı üstüne uyarı verdi. Kurum, 15 il için 'sarı' alarm vererek sel ve taşkınlara karşı uyardı. İşte saat verilerek uyarılan 15 kent...

Nisan ayının son günlerini yağışlarla kapatan yurt geneli mayıs ayının ilk günlerinde ise mart soğuğunu yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de vatandaşlara peş peşe uyarılarını verdi.

Kurumdan yapılan tahmine göre, bu gece saatlerden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi ile yarın sabah saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

SAAT VEREREK UYARDI

Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde ise yağış yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

FIRTINA UYARISI

Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgar cuma günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden, Antalya Körfezi'nde cumartesi öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

SARI ALARM VERİLEN KENTLER

Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen kentlerimiz şöyle: Adana, Ağrı, Edirne, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Kırklareli, Mardin, Siirt, Tekirdağ, Van, Şırnak, Iğdır ve Osmaniye.

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