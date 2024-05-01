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Sağanak Ankara'yı felç etti: Çöken yol ne varsa aldı götürdü!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle elektrik direği, adres tabelası ve telefon kutusuyla beraber yol çöktü. Vatandaşlar, her yağmur yağdığında yolun çöktüğü söyleyip yetkililerden çözüm bekledi. 

Ankara son birkaç gündür yoğun sağanak etkisinde. Suya boğulan başkentte selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıkarken Yenimahalle ilçesindeki bir görüntü ise selin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. 

Yenimahalle, Pamuklar Mahallesi Şehit Mehmet Uygun Sokak'taki yol, dün akşam saatlerindeki yoğun sağanak nedeniyle çökmeye başladı.

Sağanak Ankara'yı felç etti: Çöken yol ne varsa aldı götürdü! - 1. Resim

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çökmeye başlayan yola şerit çekerek önlem aldı. Sabah saatlerine kadar süren yağışın etkisiyle elektrik direği, adres tabelası ve telefon kutusuyla birlikte yol tamamen çöktü.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Telli, yaşanan olayı anlattı.

Sağanak Ankara'yı felç etti: Çöken yol ne varsa aldı götürdü! - 2. Resim

'HER YAĞMURDA GÖÇÜYOR'

Telli, 35 senedir burada oturduğunu ve yaklaşık 20 senedir burada her yağmur yağdığında çöküntü meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

Sağanak Ankara'yı felç etti: Çöken yol ne varsa aldı götürdü! - 3. Resim

Bunun yerinde bir sıkıntı var her yağmur yağdığında burası göçüyor. Yıllardır onaramadılar. Biz her yağmur yağdığında bu rezilliği çekmek istemiyoruz. Akşam elektrik direği devrildi. Her tarafı aradım. TEK'i aradım, 112'yi aradım, muhtara buranın fotoğrafını çekip attım. Yetkili kimse bunun bir çaresine bakılsın artık. Akşam saat 23.00'te bu olay oldu. Önce pano göçtü sonra burası göçtü. Burada sürekli rögara giden bir sıkıntı var. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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