Şam'da askeri iş birliği zirvesi! Türk askeri heyetinden Suriye'ye ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ’ın Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile Suriye'nin başkenti Şam'da yaptığı görüşmede, askeri iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından bölgede etkili güç olan Türkiye ile Şara hükümeti harasında askeri işbirliği ve koordinasyon zirvesi gerçekleştirildi.

TÜRK ASKERİ HEYETİNDEN ŞAM'A ZİYARET

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askerî heyet, Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etti.

ASKERİ İŞ BİRLİĞİ MASADA

Tümgeneral İlkay Altındağ ve askerî heyetimiz Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile görüştü. Görüşmede askerî iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı.

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