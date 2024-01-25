- Güncelleme Tarihi:
MSB paylaştı... 2024 Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Günay Çağrıcı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar E-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.
MSB'nin açıklaması şöyle:
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerlei sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Talep etmeniz halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet "Askerliğim" uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapabilirsiniz.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Günay Çağrıcı - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi