MSB paylaştı... 2024 Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

25 Ocak 2024 10:10 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 10:13

MSB'nin açıklaması şöyle:

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerlei sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Talep etmeniz halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet "Askerliğim" uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapabilirsiniz.

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