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    MSB paylaştı... 2024 Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar E-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

    MSB paylaştı... 2024 Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MSB'nin açıklaması şöyle:

    Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerlei sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.

    Talep etmeniz halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet "Askerliğim" uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapabilirsiniz.

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bedelli AskerlikBedelliAskerlik
    Haberler > Gündem > MSB paylaştı... 2024 Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
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