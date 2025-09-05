MSB sürece yönelik kırmızı çizgiyi hatırlattı! PKK ve tüm uzantılarına Ankara'dan net mesaj
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Süleymaniye'de silahları yakan terör örgütü PKK'nın diğer tüm uzantılarına Ankara'dan net mesaj verildi. Gözler PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD/SDG yapılanmasının Şam'a entegrasyonuna çevrilmişken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler net bir açıklamada bulundu. Güler "PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir" dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "PKK ve iltisaklı tüm gruplar yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, 'nerede bulunduklarından bağımsız olarak' bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir." dedi.
"KRİTİK BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"
Bakan Güler Hava Savunma Komutanlığının, Kara Kuvvetleri Komutanlığının en seçkin birliklerinden olduğunu belirterek, "Yakın coğrafyamızdan başlayarak uluslararası düzlemde risk ve tehditlerin arttığı, güvenlik kaygılarının ön plana çıktığı kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu kritik ortam, ülkelerin hak ve çıkarlarının korunmasını, her zamankinden daha karmaşık bir hale getirirken başta hava savunması olmak üzere pek çok konuda güçlü ve caydırıcı bir güvenlik kapasitesine sahip bulunmayı da zorunlu kılmaktadır." şeklinde konuştu.
Ordunun imkan ve kabiliyetlerini sürekli artırmak, en ileri teknolojileri envantere kazandırmak ve personelin yeteneklerini geliştirmenin en öncelikli hedeflerinden olduğunu vurgulayan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu kapsamda her geçen gün teknik ve donanım kabiliyetlerini artırmakta, operasyonel yeteneklerini geliştirmekte ve icra ettiği kapsamlı faaliyetlerle caydırıcılığını pekiştirmektedir. Asil milletimizin göz bebeği olan ordumuzun bu güçlü konumunu muhafaza etmek için en önemli ve vazgeçilmez faktörlerden biri de eğitimdir. Bunun bilinciyle eğitimlerimizin, çok boyutlu tehdit ortamına uyum sağlayacak esneklikte planlanması, analitik bir yaklaşımla sürekli güncellenmesi, teknolojik yeniliklerle entegre edilmesi, tüm unsurlarımızın etkinliğinin artırılması bakımından hayati önemdedir. Siz fedakar silah ve mesai arkadaşlarımdan da beklentimiz, sürekli eğitim anlayışıyla bireysel ve mesleki olarak kendinizi geliştirmeniz, uzmanlaştığınız konularda ve üstlendiğiniz görevlerde şanlı ordumuza en yüksek katkıları sunmanızdır."
"PKK VE İLTİSAKLI TÜM GRUPLAR DERHAL TÜM TERÖR FAALİYETLERİNE SON VERMELİ"
Bakan Güler, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda ülkeyi her alanda güçlendirmek için çalışmalarını büyük bir motivasyon ve kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.
Bu konuda önemli bir gündem maddesinin de terörle mücadelede elde edilen başarıları kalıcı hale getirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen "Terörsüz Türkiye" vizyonu olduğunu vurgulayan Güler, şunları kaydetti:
"Tarihi bir dönemeçte olduğumuz bu süreç ile bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmeyi ve ülkemizin kaynaklarını tamamen kalkınmaya ve refaha yöneltmeyi amaçlıyoruz. Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm gruplar yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları nerede bulunduklarından bağımsız olarak bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Türkiye olarak yegane hedefimiz, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrarı korumaktır. Bu çerçevede, sahadaki gelişmeleri titizlikle takip ediyor, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile tüm etnik ve dini grupların birlikte güvenlik, huzur ve refah içinde yaşamalarına yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz."