İzmir’de evinde ölü bulunan 82 yaşındaki Yaşar Aktaş’ın şüpheli ölümü Müge Anlı’ya taşındı. Aktaş’ın bir kızı annesini altınları için ağabeyi ve kardeşinin öldürdüğünü iddia etti. Ağzından ve burnundan kan gelmiş halde bulunan Aktaş’ın kalp krizi geçirdiği ifade edilirken, altınlarının olay sonrası kaybolması şüpheleri artırdı. İşte Elif Aktaş’ın kardeşleri hakkındaki korkunç iddiaları ve detayları….

İzmir’de yalnız yaşayan 82 yaşındaki Yaşar Aktaş, 17 Mart 2024 tarihinde evinde ölü bulundu. Aktaş’ın şüpheli ölümüne ilişkin sır perdesi tam olarak aralanamadı. Annesinin ölümünü şüpheli bulan Elif Aktaş, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak, yardım istedi. Stüdyodaki iddialar kan dondurdu. İşte detaylar…

Müge Anlı’da korkunç yüzleşme! Yaşar Aktaş öldü mü öldürüldü mü? Kızının iddiası kan dondurdu

"SENİ BALKONDAN ATACAĞIM"

Programda karşı karşıya gelen kardeşler Elif ve Bilgün annelerinin ölümü ve mal varlığı üzerinden birbirlerini suçladı. Elif Aktaş, ablasının olaydan bir gün önce annesini “Seni balkondan atacağım, öldüreceğim, merdivenden iteceğim” diyerek tehdit ettiğini öne sürdü. Bilgül ise iddiaları reddederek "Hiç kabul etmiyorum "dedi.

'BİLEZİKLERİ ÇALDILAR' İDDİASI

Elif Aktaş, programın dünkü yayınında annesinin ölmeden önce ablası ve ağabeyi tarafından tehdit edildiğini, ablası Bilgün ve kardeşi Murat'ın annesinin bileziklerini aldığını iddia etti. Annesine çorba yapmaya gittiğini, bütün lambaların açık olduğunu ve babasının odasının normalde kilitli olmasına rağmen açık olduğunu anlatan Bilgün Aktaş, iddiaları reddetti.

"AĞZINDAN KAN GELMİŞTİ"

Aktaş “Burnundan ve ağzından kan gelmişti. Önce kardeşim Murat Aktaş, ardından sağlık ekiplerini aradım” dedi. Sağlık ekipleri, Yaşar Aktaş'ın "5–6 saat önce ölmüş" olduğunu belirtti.

KANLI HALI ATILDI MI?

Olay yerindeki kanlı halının kaldırıldığı, balkondan atıldığı ve diğer kardeşlerin annesinin otopsi yapılmasına karşı çıktığı iddia edilirken, Bilgün Aktaş “8 metrekare halı nasıl atılır balkondan? Bana balkondan at dediler. İddiaları reddediyorum" savunmasını yaptı.

BAKIM MAAŞI İDDİASI

Bilgül, annesinin maaşını aldığını ancak bakım parası için başvuru yapmadığını söyledi. Elif Aktaş ise maaşın kardeşler tarafından kullanıldığını iddia etti. Diğer kardeş Nilgün ise "Ben doktora bu şüpheli ölüm olabilir, bir bardak kan akmış dedim ama doktor kalp krizi olduğunu söyledi” açıklamasını yaptı.

“15 YILDIR KONUŞMUYORUM”

Evinde şüpheli şekilde ölü bulunan 82 yaşındaki Yaşar Aktaş’ın hastaneye getirildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde ailenin panik anları kameralara yansırken, Murat Aktaş ise canlı yayına bağlanarak iddialara şöyle cevap verdi: Ambulans ile gelen görevli kişiler annemin yaklaşık 6 saat önce yüksek tansiyon hapına bağlı beyin kanaması geçirip öldüğünü söylediler. Kardeşimle 15 yıldır konuşmuyorum.

Yaşlı kadının ölümüne ilişkin sır perdesi net olarak henüz aralanamamışken, Bilgün Aktaş’ın çelişkili ifadeleri şüpheleri üzerine çevirdi. Aktaş, hem annesi ile sık görüştüğünü hem de kaybolan çok sayıda altından hiç haberi olmadığını belirtti. Yaşlı kadının 9 tam, 21 çeyrek altınla, altın kolyelerinin kimde olduğu hala bulunamadı.

