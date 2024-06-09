Muğla Köyceğiz'de deprem! İlk verileri Kandilli açıkladı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 12.08'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem bilgilendirmesi yapan Kandilli, Muğla'da kaydedilen sarsıntıya dair son bilgileri paylaştı.
Kandilli Rasathanesi, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 12.08'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.9 kilometre olarak kaydedildi.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi