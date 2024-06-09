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Muğla Köyceğiz'de deprem! İlk verileri Kandilli açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muğla Köyceğiz&#039;de deprem! İlk verileri Kandilli açıkladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 12.08'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem bilgilendirmesi yapan Kandilli, Muğla'da kaydedilen sarsıntıya dair son bilgileri paylaştı.

Kandilli Rasathanesi, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 12.08'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.9 kilometre olarak kaydedildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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