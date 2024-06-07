Osmaniye'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Osmaniye'nin Kadirli ve Erdoğdu ilçelerinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 21,06'da meydana gelen depremin yerin 5 kilometre derinliğinde hissedildiği belirtildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depreme yönelik verileri paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı. Son deprem ise Osmaniye'de kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Kadirli ve Erdoğdu merkezli sarsıntıya ilişkin verileri açıkladı.

3,2 ŞİDDETİNDE HİSSEDİLDİ

Kandilli Rasathanesi, Osmaniye'nin Kadirli ve Erdoğdu ilçelerinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 21.06'da meydana gelen depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Depremden çevre illerin de etkilendiği ifade edildi.

AFAD AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Osmaniye'de meydana gelen depremin şiddetini 3,1 olarak açıkladı. Ayrıca merkez üssü Kadirli olarak değerlendirilen depremin yerin 27,7 kilometre derinliğinde oluştuğu açıklandı.