Orban’ın seçim süreci üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile “benzerlik kurma” çabalarının algı girişimi olduğunu belirten kaynaklar, “Dinamikler farklı. Türkiye’nin geleceği hiçbir dış siyasi liderin seçim sonucuna bağlı değildir” dedi.

YEŞİM ERASLAN- Macaristan’da yapılan genel seçimlerde Başbakan Viktor Orban yarışı kaybetti. Türkiye’de bazı kesimler, Orban’ın seçim süreci üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile “benzerlik kurma” çabasına girişti.

Kaynaklar, ulusal ve uluslararası medyada öne çıkan bu karşılaştırmaların, “illiberal demokrasi” ve “otoriter popülizm” kavramları üzerinden Türkiye’ye yönelik bir algı oluşturma çabası olduğu değerlendirilirken; iki ülkenin siyasi yapısı, seçim sistemleri ve toplumsal dinamikleri arasındaki temel farklara dikkat çekildi.

BENZERLİKLER TUTARSIZ

Türkiye’de özellikle muhalif çevrelerde Viktor Orban ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında liderlik tarzları ve seçim stratejileri bakımından benzerlik söylemlerinin yaygınlaştığına vurgu yapılırken, söz konusu karşılaştırmaların özellikle “illiberal demokrasi” ve “otoriter popülizm” kavramları üzerinden bir 'ortak kader' algısı oluşturmaya yönelik olduğu ifade edildi.

İki ülkenin tarihsel derinliği, dünya siyasetinde jeopolitik etkileri ve seçim mekanizmaları arasındaki temel farkların, benzerlikleri tutarsız kıldığına işaret eden kaynaklar, Türkiye’nin toplumsal yapısının, politik kültürünün, uluslararası konumunun ve tarihsel derinliğinin Macaristan’ın dinamiklerinden temelden farklı olduğunu belirtti.

Macaristan’da seçim mühendisliğine fırsat tanıyan “dar bölge” ve “kazanan bonusu” sistemleri varken, Türkiye’de seçim mühendisliği imkânlarının sınırlı olduğu demokratik temsilin ön planda olduğu kaydedildi.

Kaynaklar, Macaristan seçimlerine dış müdahalenin ve finansal desteğin yapısal olarak mümkün olduğuna, ancak Türkiye’de seçim yasakları bağlamında bu durumun engellendiğine dikkat çekti.

FARKLI KODLARA SAHİPLER

Türkiye’nin, iktidar-muhalefet ayrımı, sağ-sol ve ideolojik kökenler açısından Macaristan’dan tamamen farklı kodlara sahip olduğuna vurgu yapılırken, seçmenin etnik ve kültürel ayrımlarının siyasete orijinal bir denge getirdiğine işaret edildi.

Macaristan’da iktidarın, göçmen karşıtı bir tutum içinde olduğu ancak bizde bu durumun muhalefetin söylemi olduğunun altı çizildi. Türkiye’de iktidar blokunun sarsıcı ve elit bir bölünme yaşamadığı, orada ise rekabetin bizzat ‘iktidarın kendi içinde’ geçtiği belirtildi.

Türkiye’nin ve hükûmetin geleceğinin hiçbir dış siyasi liderin seçim sonucuna bağlı olmadığı ifade edilirken, her küresel gelişmeyi iç siyasete tahvil etmeye çalışan yaklaşımın, kendi siyasal zeminine duyduğu güvensizliğin açık göstergesi olduğu kaydedildi.

Dış aktörlerin değişimi üzerinden iç politikada sonuç beklemenin, demokratik olgunluktan ziyade stratejik zaaf olduğuna dikkat çekilirken, uluslararası gelişmeleri iç siyasete moral kaynağı yapmanın, yerli ve millî siyaset üretme vizyonsuzluğu olduğu belirtildi.

DEMOKRATİK OLGUNLUK EN BÜYÜK TEMİNAT

Kaynaklar, Türkiye’de siyasetin, dış gelişmelerin gölgesinde değil; kendi dinamikleri ve toplumsal gerçekliği üzerinden ilerlediğinin altını çizerken, seçim sonuçlarından bağımsız olarak iki ülke ilişkilerinin devletlerarası bir ciddiyetle yürütüldüğünü kaydetti.

Türkiye’nin köklü devlet geleneğinin, stratejik ve bağımsız bir dış politikanın teminatı olduğuna vurgu yapılırken, seçimle değişimin mümkün olduğuna dair toplumsal inancın, Türkiye’nin demokratik olgunluğunun ve egemenliğinin en büyük teminatı olduğu ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası