Kendisini Tatar gazeteci olarak tanıtan Nail Nabiullin, sosyal medya hesabından Türkiye'de ikamet izninin iptal edildiğini öne sürerek duygu sömürüsü yaptı. Ancak şahsın ve ailesinin ikamet izninin devam ettiği, şüphelinin yalan beyanlar üzerinden haksız kazanç elde ettiği ve hakkında hukuki süreç başlatıldığı öğrenildi.

Sosyal medya üzerinden kendisini Tatar gazeteci ve aktivist olarak tanıtıp, ‘ikamet iznim iptal edildi, sınır dışı edileceğim' yalanıyla vatandaşların yardımseverlik duygularını suistimal ederek para toplayan yabancı uyruklu Nail Nabiullin hakkında hukuki süreç başlatıldığı öğrenildi.

İKAMET İZNİ GEÇERLİYMİŞ!

Şahsın ve ailesinin Türkiye'deki ikamet izinlerinin halen geçerli olduğu ortaya çıkarken, sosyal medya platformlarında takipçilerine gerçeğe aykırı beyanlarla kamuoyunu yanıltarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Şahsın, Türk halkının yardımseverlik duygularını suistimal etmeye yönelik faaliyetleri üzerine inceleme başlatıldığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Nail Nabiullin İkametim iptal edildi dedi, gerçek başka çıktı! İddialar vahim

DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPIP HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞ

Nabiullin'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Türkiye'deki ikamet izninin iptal edildiğini ve yakın zamanda sınır dışı edileceğini iddia ettiği belirlendi. Bu yalan üzerinden takipçilerinden ‘uçak bileti, idari para cezası ve geçimini sağlamak' gerekçesiyle maddi destek talep eden şahsın, insani hassasiyetleri daha da artırmak amacıyla orta derece anemi hastası olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yetkili makamlarca yapılan incelemelerde ise gerçeğin tamamen farklı olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu şahsın iddia ettiği gibi ikamet izninin iptal edilmediği; kendisinin İstanbul'da, eşi ve çocuğunun ise Antalya'daki ikamet izinlerinin halen geçerli olduğu ifade edildi. Ailenin Türkiye'deki yasal durumlarıyla ilgili herhangi bir engelin bulunmadığı tespit edilirken, sınır dışı edilme gibi bir durumu olmadığı halde, kamuoyunda bu yönde kasıtlı bir algı oluşturarak vatandaşları dolandırmaya yönelik hareket ettiği anlaşılan şahıs hakkında hukuki sürecin başlatıldığı açıklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası