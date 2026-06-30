Terörsüz Türkiye konusunda AK Parti’nin üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü çerçeve yasa taslağı ile ilgili trafiğin NATO zirvesinin ardından hızlanması bekleniyor.

Meclis’in tatile gireceği temmuz sonundan önce PKK terör örgütünün feshi ve silahların bırakılmasına ilişkin hukuki düzenlemeyi yasalaştırmayı hedefleyen AK Parti, bir yandan da yasanın uzlaşma ile çıkarılmasını istiyor. Bu kapsamda, AK Parti taslağa son şeklini vermeden önce muhalefet partilerinin de görüşlerini alacak ve uzlaşma arayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kurmaylarına teklifin Meclis’ten en geniş uzlaşma ile geçirilmesi için çaba harcanması talimatını verdiği öğrenildi.

CHP TUTUKSUZ YARGILAMA İSTİYOR

Taslakla ilgili en büyük itirazın CHP’den gelmesi bekleniyor. CHP sadece PKK terör örgütüne yönelik değil, diğer demokratikleşme adımlarının da yasada yer almasının yanı sıra, kayyım uygulamasının kaldırılması, tutuksuz yargılamalar konusunda talepleri gündeme getiriyor.

DEM PARTİ STATÜDE ISRARLI

DEM Parti, taslakta ‘suçlu-suçsuz örgüt üyesi’ ayrımı yapılmamasını, Öcalan’la ilgili statü tanımına yer verilmesinde ısrar ediyor. AK Parti kaynakları, ise “Öcalan’a statü konusu bizim taslağımızda olmayacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan birine hukuki bir statü tanımı yapılamaz. Af da düşünülmediğine göre, statü ile ilgili herhangi bir adım atılmayacak” dedi.

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İMRALI’NIN DA GÖRÜŞÜ ALINACAK

AK Parti’nin hazırladığı taslağın DEM Parti heyeti tarafından İmralı’ya da götürüleceği belirtilirken, özellikle suça karışan örgüt üyeleri ve Öcalan’a statü gibi önemli başlıklarda uzlaşma sağlanamaması durumunda yasanın yeni döneme kalma ihtimali de bulunuyor.

YASA ÇIKARSA DÖNÜŞLER BAŞLAYACAK

Öte yandan, çerçeve yasa Meclis’ten geçip uygulamaya girdikten sonra, ilk etapta suça karışmayan örgüt üyelerinin gruplar halinde Türkiye’ye gelecekleri belirtiliyor. Yasanın uygulaması tamamen örgüt üyesinin silah bırakmasına ve teslim olması şartına bağlı olacak. Suça karışmayan veya Türkiye’de suç kaydı olmayanların sınır geçişlerinin nasıl olacağı, silahları teslim alacak birimler, nasıl bir adli süreçten geçecekleri çıkarılacak yasada net bir şekilde tarif edilecek. Suça karışanların ilk etapta Türkiye’ye gelmeleri ise beklenmiyor. Ancak, yasa geçici ve süreli olacağı için, suça karışanlar dahil olmak üzere örgüt üyelerinin verilen süre içinde Türkiye’ye gelmeleri gerekiyor. Verilecek süre sonunda, yasa uygulamadan kalkacağı için sonradan gelenlerin yararlanması mümkün olmayacak.

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