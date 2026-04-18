Okullarda çok katmanlı emniyet: 27 bin güvenlik personeli sahada
Okullarda güvenliği artırmaya yönelik yeni uygulamalar kapsamında binlerce kolluk personeli görevlendirildi. Giriş-çıkışlardan çevre denetimlerine kadar sıkı tedbirler devreye alınırken, riskli bölgelerde ek önlemler uygulanıyor
ESMA ALTIN- Okullara yönelik silahlı saldırıların ardından MEB tarafından alınan tedbirler yeniden gündeme geldi. Bakanlık, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başında hayata geçirdiği güvenlik uygulamalarıyla okullarda çok katmanlı bir güvenlik sistemi oluşturdu.
Bu kapsamda 1.136 okulda sabit görev yapmak üzere 953 “Okul Kolluk Görevlisi”, 24 bin 214 okulda 20 bin 13 “Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi” görevlendirildi. 21 bin 103 okulda, giriş-çıkış saatlerinde görev yapan 6 bin 105 polis ve jandarma ekibi sahada bulunuyor. Toplamda 27 bin 71 personel güvenliği sağlıyor.
Alınan önlemler yalnızca okul binalarıyla sınırlı kalmadı. Okul çevreleri de güvenlik çemberine alınarak, özellikle öğrencilerin yoğun bulunduğu saatlerde sıkı tedbirler uygulanıyor.
OKUL DIŞINDA DA SIKI TEDBİR
“Ekip” birimleri okul önlerinde görünür şekilde konuşlanarak şüpheli kişilere yönelik kontroller yaparken, okulla ilgisi olmayan kişilerin okul çevresinden uzaklaştırılması sağlanıyor.
Ayrıca seyyar satıcılar, usulsüz yiyecek-içecek satışı ve öğrencilere sigara ya da alkol temin eden işletmelere yönelik denetimler sıklaştırıldı.
“Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri” ise okul yönetimleriyle sürekli iletişim halinde kalarak hem okul içinde hem de çevresinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Akran zorbalığı, madde kullanımı riski, metruk binalar ve öğrenciler açısından tehlike oluşturabilecek sosyal alanlar düzenli olarak izlenerek gerekli durumlarda ilgili birimlere bildiriliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü, halkı yanıltıcı, tehdit ve eylem çağrısı içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 1.886 internet sitesinin erişime kapatıldığını ve 411 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Öte yandan Şanlıurfa Siverek’te veli olduğunu söyleyen bir şahsın, müdür yardımcısına yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Valilik şahsın etkisizleştirildiğini aktardı.