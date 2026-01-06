Geçtiğimiz günlerde yurda giriş yapan soğuk hava dalgası, birçok kenti beyaza bürüdü. Bu iller arasında megakent İstanbul da yer alırken, kısa süren yağışın ardından gözler yeniden Meteoroloji'ye çevrildi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde devam ederken, gelen son dakika uyarısı kar ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki tahminlerde önümüzdeki hafta işaret edilirken, Hava Forum'dan da çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Paylaşımda, söz konusu sistemin etkili olması halinde İstanbul’da dahi öğrencileri sevindirecek gelişmelerin yaşanabileceği ifade edilirken, özellikle 12-16 Ocak tarihleri arasındaki birinci dalganın yakından takip edildiği belirtildi. Hava Forum, bu sürecin “heyecan verici” gelişmelere sahne olabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca, gerçek kış şartlarının henüz başlamadığı , önümüzdeki dönemde bol yağışlı bir sürecin beklendiği vurgulandı. Paylaşım, “Çok mutlu olacağız inşallah, haydi yolumuz açık olsun” ifadeleriyle sona erdi.

İstanbul'a yeniden kar geliyor! İşte tarih

PEKİ YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.