Ordu'da sahile insansız araç vurdu! Ekipler hemen müdahale etti
Ordu’nun Fatsa ilçesinde sahile insansız hava ya da deniz aracı olduğu değerlendirilen bir cisim vurdu. Ekipler duruma müdahale ederken 5 gün önce de Ünye ilçesinde kıyıya vuran aktif ve mühimmat yüklü olduğu değerlendirilen insansız deniz aracı imha edilmişti.
Ordu'nun Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi’nde vatandaşlar, sabah saatlerinde sahilde şüpheli bir cisim gördü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
'İNSANSIZ HAVA YA DA DENİZ ARACI' İDDİASI
Edipler bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından cismin insansız hava ya da deniz aracı olabileceği değerlendirildi. Bu esnada aracının üzeri kapatıldı. Araç, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, Kriminal Daire Başkanlığı’na teslim edilmek üzere olay yerinden kaldırıldı.
"PATLAYICI MADDE VEYA MÜHİMMAT OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ"
Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Fatsa ilçemizin Bolaman Mahallesi’nde, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 10.00 sıralarında yaklaşık 2 metreye 50 santimetre ebatlarında insansız deniz veya hava aracı olduğu değerlendirilen bir cihaz sahilde kıyıya vurmuştur. Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) ekiplerince yapılan incelemede cihazda patlayıcı madde veya mühimmat olmadığı tespit edilmiştir. Fatsa Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda cihaz gerekli incelemelerin yapılması maksadıyla Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme timine teslim edilmiş olup, Kriminal Daire Başkanlığına gönderilecektir" denildi.
5 GÜN ÖNCE MÜHİMMAT YÜKLÜ İDA İMHA EDİLMİŞTİ
Öte yandan Ordu’nun Ünye ilçesinde 20 Mart tarihinde Yüceler Mahallesi’nde kıyıya aktif ve mühimmat yüklü olduğu değerlendirilen insansız deniz aracı (İDA) vurmuş ve yapılan incelemeler ve kontrollerin ardından 21 Mart Cumartesi Sualtı Savunma Komutanlığı (SAS) ekipleri tarafından kıyıdan yaklaşık 4 kilometre denize çekilerek imha edilmişti.