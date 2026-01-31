Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyeliğiyle suçlanan, Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilen Serdar Sertçelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesinin alınmasının ardından Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Türkiye’de hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçlarından Kırmızı Bülten çıkartılan ve Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilen Serdar Sertçelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesini müteakip Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Soruşturmaya devam edildiği öğrenildi.

