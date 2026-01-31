İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan A.B.K. organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik'in tutuklu bulunduğu Macaristan'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kırmızı bültenle aranan A.B.K. organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik'in Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Serdar Sertçelik, 25 Mayıs 2024'te Macaristan’da yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Bakan Yerlikaya'nın konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Kırmızı bülten ile aradığımız Macaristan’da tutuklu bulunan A.B.K. organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik, Türkiye’de.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından A.B.K. organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik, Macaristan’dan ülkemize getirildi.

'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme' suçlarından hakkında kırmızı bülten çıkartılan Serdar Serçelik, 25.05.2024 tarihinde Macaristan’da yakalanmış ve tutuklanmıştı."





