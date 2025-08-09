ORSAM Koordinatörü Orhan: Bu kararla soykırım daha da derinleşecek

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Bu kararla soykırımın daha da derinleşeceğinin alını çizen Orhan, özellikle Gazzelilerin yoğun olarak yaşadığı “güvenli” diye tabir edilen alanlara yönelik saldırıların artacağını ve sivil kayıpların daha da fazla olacağını vurguladı.

Oytun Ohan, uluslararası hukukun tam olarak anlamını yitirdiği bir tablonun yaşandığını belirterek “ABD açık bir şekilde bu tam işgale yeşil ışık yaktı. ABD ve Batı dünyasının saldırılara göz yumması, Türkiye’nin çabalarının yetersiz kalmasına neden oluyor. İsrail’i durdurmak için ülkeler arasında eylem birliği olması lazım. Arap dünyası, İsrail’le yakın coğrafya ilişkisi hasebiyle doğrudan bu süreci etkileyebilir. İsrail’e hem ekonomik anlamda yaptırımlar uygulayabilir hem de coğrafi şartlarla abluka altına alınabilir. Körfez ülkelerinin ABD’ye olan bağımlığı Gazze konusunda net bir tavır almalarını engelliyor” ifadelerini kullandı.