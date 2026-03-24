Osmaniye’de 9,2 milyar TL’lik işlem hacmi olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi. 18 şüpheliye ait 6 şirket, 30 araç ve 12 taşınmaza el konuldu.

Yasa dışı bahis operasyonları tüm hızıyla sürerken, operasyonların son adresi Osmaniye oldu. Yasa dışı bahis ağına ilişkin yüksek tutarlı finansal hareketlilik tespit eden Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti.

Osmaniye’de yasa dışı bahis çetesine baskın! 9,2 milyar TL’lik işlem hacmi ifşa oldu

1 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞI

Yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığını belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 18 şüpheliye ait olduğu belirlenen 6 şirket, 30 araç ve 12 taşınmaza el konuldu. Şüphelilerin el konulan mal varlıklarının toplam değerinin 1 milyar lira olduğu öğrenildi.

Osmaniye’de yasa dışı bahis çetesine baskın! 9,2 milyar TL’lik işlem hacmi ifşa oldu

GÖZALTI YOK

Yapılan incelemelerde şebekenin toplam işlem hacminin 9,2 milyar TL olduğu belirlenirken, herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı öğrenildi.

1.877 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yakın zamanda yaptığı açıklamada, Şubat ayında uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik 787 operasyon gerçekleştirildiğini, en fazla işlemin İstanbul'da uygulandığını duyurmuştu.

Osmaniye’de yasa dışı bahis çetesine baskın! 9,2 milyar TL’lik işlem hacmi ifşa oldu

Bakan Gürlek “2026 yılı Şubat ayı içerisinde 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatlarıyla uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik adli kolluk birimlerince 787 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 6.121 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 1.877 şüpheli tutuklanmış, 624 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur” demişti.

Bakan Gürlek, milletin huzurunu ve ülkenin ekonomik düzenini hedef alan suçlarla mücadeleyi sürdürecekleri mesajını vermişti.

