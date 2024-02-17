Otogarda sahibinin elinden kaçan horoz ortalığı birbirine kattı

15 Temmuz Demokrasi otogarında sahibinin elinden kaçan horoz ortalığı karıştırdı. Vatandaşlar horozu yakalamak için seferber olurken o anlar kameralara da yansıdı.

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda memleketine gitmek için otogara gelen bir vatandaşın yanındaki horozlardan bir tanesi kaçtı.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Kaçan horoz ortalığı birbirine kattı. Çevredeki vatandaşlar kaçan horozları yakalamak için adeta seferber oldu. Vatandaşları peşinden koşturan horoz uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Renkli görüntülere sahne olan o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.