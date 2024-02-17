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    • Haberler > Gündem > Otogarda sahibinin elinden kaçan horoz ortalığı birbirine kattı

    Otogarda sahibinin elinden kaçan horoz ortalığı birbirine kattı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Otogar, 15 Temmuz Otogarı, Horoz, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    15 Temmuz Demokrasi otogarında sahibinin elinden kaçan horoz ortalığı karıştırdı. Vatandaşlar horozu yakalamak için seferber olurken o anlar kameralara da yansıdı.

    Sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda memleketine gitmek için otogara gelen bir vatandaşın yanındaki horozlardan bir tanesi kaçtı.

    VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

    Kaçan horoz ortalığı birbirine kattı. Çevredeki vatandaşlar kaçan horozları yakalamak için adeta seferber oldu. Vatandaşları peşinden koşturan horoz uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Renkli görüntülere sahne olan o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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