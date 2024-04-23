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Otomobil taklalar atarak uçurumdan yuvarlandı! Burunları bile kanamadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Otomobil taklalar atarak uçurumdan yuvarlandı! Burunları bile kanamadı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 50 metrelik uçurumdan taklalar atarak yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Tunceli’nin Pülümür ilçesi Hiver Mahallesi mevkiinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

BURUNLARI BİLE KANAMADI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazadan burunları bile kanamadan kurtulan sürücü M.K. ile İ.K., tedbir amaçlı Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi. Vatandaşlar, kaza yerinde bariyerlerin bulunmamasına tepki gösterirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil taklalar atarak uçurumdan yuvarlandı! Burunları bile kanamadı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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