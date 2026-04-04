Meclis Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu’nda yapılan toplantıda, yurt dışındaki İslam karşıtlığına ilişkin endişeler dikkat çekti.

Esma Altın ANKARA - Milletvekilleri, artan vakalar ve veri eksikliği nedeniyle İslamofobi başlığının ayrı bir oturumda kapsamlı şekilde ele alınması çağrısında bulundu. Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, İslamofobiye ilişkin hazırlanan raporların önemine vurgu yaparak, “İslamofobi konusunda bir alt komisyonla birlikte ortak bir toplantı yaparak bu çalışmaları detaylı dinlemek isteriz” mesajını verdi.



Toplantıda sunum yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk, İslamofobiye ilişkin en büyük sorunun veri eksikliği olduğunu söyledi. Yentürk “İslamofobik vakaların çok büyük bir kısmı ne yazıktır ki kayda geçirilmemektedir” diyerek, olayların önemli bölümünün resmî kayıtlara yansımadığını ifade etti. Başkanlık bünyesinde bu vakaların toplandığı, analiz edildiği ve raporlandığı ancak raporların henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı da aktarıldı. Komisyonda, özellikle Avrupa ülkelerinde görev yapan din görevlilerinin karşılaştığı hukuki ve yapısal sorunların ayrı başlıklar hâlinde ele alınması gerektiği görüşü öne çıktı.



Toplantıda, yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın Türk vatandaşına yönelik faaliyetlerin kapsamı da paylaşıldı. Komisyon Başkanı Gören “Vatandaşlarımızın inanç ve değerler dünyasıyla ana vatana bağlı kalması millî bir önceliktir” diyerek yürütülen çalışmaların stratejik önemine işaret etti.





