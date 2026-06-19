Kılıçdaroğlu kurultaya gitmezse Özgür Özel, yeni parti planını sahaya sürecek. İhracı istenen isimlerin aralarında yer aldığı 20-22 vekil, yeni partiye geçerek Meclis’te grup kuracak. Seçim riskine karşı bu şekilde hukuki tedbir alan Özel’in kurmayları ve belediye başkanları ise CHP’de kalıp mücadeleye devam edecek

Mutlak butlan kararıyla göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP’yi kısa vadede kurultaya götürmemesi halinde yeni partiye geçmeye hazırlanan Özgür Özel ve ekibinin ilk hamlesi Meclis’te grup kurmak olacak.

Özel'in bölme formülü! Yeni partiye 20 vekil yollayıp kendi CHP’de kalacak

YENİ PARTİ MECLİSİ'E GİRECEK

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili başta olmak üzere 20-22 civarında milletvekilinin yeni partiye geçerek Meclis'te grup kuracağı öğrenildi. Özel’in kurmayları, yeni partinin Meclis faaliyetlerine katılarak, grup toplantıları düzenleyerek kamuoyunda bilinirliğinin artırılmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade ediyor. Özel'e yakın diğer vekillerle birlikte belediye başkanları ve örgütlerin ise CHP’de kalarak kurultay için mücadele edeceği belirtiliyor. Özel kanadı, CHP yönetimine geri dönememeleri halinde tamamen yeni partiye geçmeyi planlıyor. Genel seçimlerde de milletvekili listelerinin yeni partiden verileceği ifade ediliyor.

Özel'in bölme formülü! Yeni partiye 20 vekil yollayıp kendi CHP’de kalacak

“UZUN VADELİ HAZIRLIĞI YAPIYORUZ”

Yeni parti hakkında Özgür Özel’den de açıklama geldi. Katıldığı televizyon programında bu sene içerisinde gerçekleşebilecek muhtemel bir seçime hazır olmak zorunda olduklarını ifade eden Özgür Özel, "Her ihtimale karşı elimizde hazır bir parti olacak, milletvekili listesi verilecek partinin hazır olması lazım” dedi. 20 Temmuz’da başlayacak adli tatil nedeniyle temmuz ayını işaret eden Özel, “Biz yeni parti kurmanın meraklısı değiliz, hiç istemiyoruz. Kurultay yapılmazsa bizi YSK'nın bizi seçime almama şansı var. Bu riski alamayız” ifadelerini kullandı. Özel, temmuz ayı için “Teknik olarak hazırlanıyoruz. Belki o partiye hemen geçmek şimdi olmaz ama hazırlığımızı yapacağız” açıklamasında bulundu.

Özel'in bölme formülü! Yeni partiye 20 vekil yollayıp kendi CHP’de kalacak

İL ÖRGÜTLERİNDE DEĞİŞİM SÜRECEK

Öte yandan, örgütlerde arınmayı başlatan ve ilk etapta 8 ilin yönetimini değiştiren Kılıçdaroğlu cephesinin ilerleyen süreçte de birçok il yönetimini feshederek yeni atamalar yapacağı öğrenildi. CHP kaynakları, partinin kurumsal kimliğine zarar veren, genel başkana ve parti yönetimine karşı eylemlerde bulunan birçok il başkanının da kısa süre içerisinde görevden alınacağını belirtiyor. Bu kapsamda Sinop, Konya, Kars, Düzce il başkanları ve yönetiminin listede olduğu ifade ediliyor.

DAVA SONUÇLARINA GÖRE İHRAÇLAR OLABİLİR

Genel Merkez yönetimi, disiplin süreçleri için davaların sonuçlarını da bekliyor. Kılıçdaroğlu’nun “Mutlak butlanı bu partinin başına bela edenlerden hesap soracağım” dediğini hatırlatan parti kurmayları, 1 Temmuz’daki kurultay ceza davasından çıkacak sonuca göre yeni ihraçların olabileceğini ifade etti. Kurmaylar, belediye başkanlarının yargılandığı Aziz İhsan Aktaş ve İBB davalarından çıkacak sonuca göre yerel yönetimlerde de arınma için düğmeye basacaklarını belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası