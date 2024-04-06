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Özgür Özel'in "En büyük hayal kırıklığım" dediği Tunç Soyer görevi böyle devretti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Özgür Özel&#039;in &quot;En büyük hayal kırıklığım&quot; dediği Tunç Soyer görevi böyle devretti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'den yeniden aday gösterilmemesine tepki gösteren Tunç Soyer, bugün CHP'nin yerine aday gösterdiği Cemil Tugay'a görevi devretti.

CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Cemil Tugay, önceki belediye başkanı Tunç Soyer'den görevi devraldı. Tugay, devir teslim töreni öncesinde çok sayıda partili ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada konuşma yapan Tugay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi çok mücadele ettiklerini, halka kulak verdiklerini, kendilerinden beklentileri doğru anlamaya gayret ettiklerini söyledi.

Özgür Özel'in

"SORUN NEREDEYSE ORADA OLACAĞIZ"

Seçimlerde kent genelinde zafer elde ettiklerini ifade eden Tugay, şunları kaydetti: "Çok mutluyuz ve daha önemlisi geleceğe dair de çok umutluyuz. Bize bu seçimlerde inandıklarını gösterdiler. Ama aynı zamanda bizlere bir kredi açtılar. Önümüzdeki dönemde hiç hata yapmadan çalışmamızı istiyorlar. Bizden beklenenin ve sorumluluğumuzun farkındayız. İnsanlarımızın yaşadığı o ağır sorunların farkındayız. Bu nedenle halkımızın yanında olacak, sorun neredeyse orada olacağız. Bu nedenle İzmir Büyükşehir çalışanlarımızı daha fazla sorumluluk almaya ve daha fazla çalışmaya davet ediyorum."

Özgür Özel'in

SOYER DESTEĞE HAZIR OLDUĞUNU BELİRTTİ

Daha sonra partililerle birlikte bando eşliğinde Egemenlik Evi binasında bulunan başkanlık makamına yürüyen Cemil Tugay, düzenlenen törenle Tunç Soyer'den görevi devraldı. Tugay, hizmetleri için Soyer'e teşekkür ederek sorumluluklarının bundan sonraki dönemde daha da arttığını söyledi.

Görevi devreden Soyer ise Tugay ve ilçe belediye başkanlarını tebrik etti, desteğe hazır olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından Soyer, Tugay'a zeytin fidanı hediye etti. Cemil Tugay, bu fidanı makam odasında yetiştirerek büyüteceğini söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP lideri Özel, Tunç Soyer'e çok kızdığını belirterek "Tunç Soyer’dir en büyük hayal kırıklığım. Çağırdım, anlattım. Cemil Tugay’ın ankette en yüksek oyu alan iki isimden biri olduğunu kendisi de gördü. Yurt dışı görev teklif ettim. Memnun oldu. Akşam yemeğe çıktık birlikte. “Kıbrıs, Amerika ve Brüksel’deki temsilcilikle birlikte Pekin ve Moskova’da şube açalım. Yurt dışı ilişkilerde iyisiniz” dedim. “Onore oldum, çok sevindim” dedi. Gitti, birkaç gün sonra çok kötü açıklamalar yaptı. En büyük hayal kırıklığım… Kimseye küskün değilim ama İzmir’de kazanmamız için hiçbir şey yapmadı. İzmir’de tehlike çanlarının çaldığı günler oldu. İzmir’i değil, kendisini düşündü. O yüzden çok kızıyorum ona." demişti.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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