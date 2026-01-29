Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e suç duyurusu
ydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisi hakkında yaptığı açıklamaları “iftira ve itibarsızlaştırma” olarak nitelendirerek Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında kendisiyle ilgili "gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliği taşıyan" açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Geçtiğimiz Ağustos ayında CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisiyle ilgili beyanda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çerçioğlu, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından şahsımı hedef alan; gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliği taşıyan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.
"İFTİRA, KARALAMA VE İTİBARSIZLAŞTIRMA..."
Çerçioğlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Hiçbir hukuki, fiili veya somut dayanağı bulunmayan bu beyanlar; kişilik haklarını ihlal eden, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan ve kamu düzenini zedeleyen sorumsuz bir girişim niteliği taşımaktadır. Bu tür açıklamalar ne demokratik siyaset anlayışıyla ne de hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaktadır. Kamu görevini yürüten bir kişi olarak, şahsıma ve temsil ettiğim makama yöneltilen bu tür ithamların karşılıksız bırakılması söz konusu değildir. İftira, karalama ve itibarsızlaştırma amacı taşıyan her türlü girişim hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı mercilerinin takdirine sunulmuştur."