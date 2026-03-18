Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 111 yıl geçti. Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu, Çanakkale'nin geçilemeyeceğini kanıtladı. Peki, "Çanakkale Geçilmez" sözü nasıl doğdu? İşte o destansı hikaye...

Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri safında Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı devleti, Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi.

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’ndaki deniz savaşıyla başladı. Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti. 325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916'da Türk Ordusunun zaferiyle sona erdi.

Tarihi gerçek şaşırttı! Çanakkale Geçilmez sözü nasıl doğdu? İşte o destansı hikaye

"ÇANAKKALE GEÇİLMEZ" NASIL DOĞDU?

18 Mart, Nusrat Mayın Gemisi’nin tarihe geçtiği, Boğaz’ın başarıyla savunulduğu ve istila orduları genelkurmaylarının Çanakkale’nin "geçilmez" olduğunu kabul ettikleri gündür.

Kısa bir süre önce hayatını kaybeden Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, farklı zamanlarda yaptığı açıklamalarda "Çanakkale Geçilmez" sözünü değerlendirmişti. Ortaylı 2023 yılında yayımlanan bir videoda şu ifadeleri kullanmıştı: "Şurası çok ilginç ki Çanakkale Geçilmez o sırada bir slogan değil; karşı kuvvetler açısından vaziyeti ifade eden bir rapor: Gelibolu geçilecek bir yer değil, bunu unutun" anlamına geliyor."

Katıldığı bir etkinlikte "Çanakkale geçilmez" sözünün Britanya Genelkurmayı tarafından da söylendiğini kaydeden Ortaylı, "Asrın en büyük zırhlılarıyla Çanakkale geçilemedi, yenildiler. Türkler direndi. Üstüne kara harbine girdiler. Kara harbinde de yenildiler" ifadelerini kullanmıştı.



Haberle İlgili Daha Fazlası