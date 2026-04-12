MHP Lideri Devlet Bahçeli, İran ve ABD arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine yükselen savaş riskine karşı, BM çatısı altında Türkiye, ABD, Rusya, Çin ve AB’nin katılımıyla bir "Dünya Barış Konseyi" kurulmasını ve bu girişime Türkiye’nin ev sahipliği yapmasını önerdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TV100 ekranlarında yayınlanan bir programa gönderdiği özel mesajla, küresel barışı korumak adına kritik bir çözüm önerisinde bulundu.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen İran-ABD görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının dünyayı ciddi bir istikrarsızlığa sürüklediğini belirten Bahçeli, 3. Dünya Savaşı senaryolarının artık daha yüksek sesle dile getirildiğine dikkat çekti.

Pakistan'da dağılan masa, Türkiye'de kurulsun! Bahçeli'den dünyaya çağrı

Yaşanan bu tıkanıklığın küresel bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Bahçeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in çağrısıyla harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

"TÜRKİYE EV SAHİBİ OLSUN"

MHP lideri, ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin içinde yer alacağı bir “Dünya Barış Konseyi” mekanizmasının kurulmasını önerdi.

Pakistan'da dağılan masa, Türkiye'de kurulsun! Bahçeli'den dünyaya çağrı

Bahçeli, bu tarihi girişime ve yeni barış mekanizmasına Türkiye’nin ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Pezeşkiyan: ABD ile anlaşma uzak değil

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

"Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, İran ve ABD arasında süren görüşmelerin sonuçsuz kalması dünyada barışı tehdit eden bir netice doğurmuştur. Yaşanan gelişmeler, 3. Dünya Savaşı senaryolarının daha yüksek sesle konuşulmasına sebebiyet vermiştir.

Pakistan'da dağılan masa, Türkiye'de kurulsun! Bahçeli'den dünyaya çağrı

Bu şartlarda BM Genel Sekreteri António Guterres’in çağrısıyla; ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin, “Dünya Barış Konseyi” mekanizmasıyla yeni bir tedbir geliştirmeleri önerisinde bulunuyoruz.

Bu girişime de Türkiye’nin ev sahipliği yapabileceğini düşünüyoruz"

Haberle İlgili Daha Fazlası